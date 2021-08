«Ouvertures» au monde : un festival collaboratif

Ouvertures s’ouvre, mais à quoi ? Autrefois, les Comédiens Routiers permettaient au Théâtre National de s’ouvrir au monde lorsque les centres dramatiques n’étaient encore qu’une vague idée. Aujourd’hui ceux-ci sont bien réels de même que les nombreux centres culturels au cœur de cette nouvelle initiative. Le festival permet en effet une ouverture à ces établissements : « Cela nous permet de travailler avec des yeux différents des nôtres, on apprend de leurs pratiques car toute la programmation se réalise avec eux », explique Fabrice Murgia.

Le directeur du Théâtre National est conscient qu’a priori, on pourrait croire que ces deux mondes ne seraient pas enclins à collaborer : « On est un gros théâtre, très subventionné avec des programmations internationales et d’un autre côté, on retrouve des choses plus locales avec un travail de fond sur le public. Mais l’idée est vraiment de s’ouvrir les uns aux autres. »