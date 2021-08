Affaire Chovanec: la reconstitution aura enfin lieu à l’aéroport de Charleroi

La reconstitution des faits à l’aéroport de Charleroi dans le cadre du décès de Jozef Chovanec aura lieu les 27 et 28 septembre, a indiqué jeudi l’avocate de la veuve de M. Chovanec, Ann Van de Steen. La reconstitution aurait dû avoir lieu en février, mais cela n’a pas été possible en raison des mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

«La crise sanitaire du Covid a rendu la chose impossible, et nous l’avons parfaitement compris. Notre cliente a néanmoins été moins compréhensive, car cela fait des années qu’elle attend de la clarté sur l’affaire. Nous espérons qu’il n’y aura plus de report et que cette reconstitution sera le point final de l’enquête», a commenté l’avocate.