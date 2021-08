Standard: Rafia Hamza et Daouda Peeters sont qualifiés et dans le groupe pour Ostende

« On doit montrer que chez nous, ce sera l’enfer pour les clubs qui vont y venir », a confié Mbaye Leye en préface de la visite d’Ostende à Sclessin, ce samedi (20h45) en ouverture de la cinquième journée de championnat. Un match pour lequel il pourra compter sur les services d’Ameen Al Dakhil, qui a repris l’entraînement collectif jeudi, est opérationnel, mais pas de Jackson Muleka (ischios), toujours indisponible. « Il y a une déchirure mais lui dit qu’il ne sent pas grand-chose », dit encore Leye. « On va voir… »