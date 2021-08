Chouette, 521 bouquins!

Il y a toujours quelque chose de déprimant à la rentrée littéraire. Ces centaines de livres qui parviennent petit à petit depuis juin à la rédaction et qui prennent toutes les étagères d’une grande armoire, d’où j’ai d’ailleurs dû évacuer les livres d’avant, ceux qui ont toujours une valeur intrinsèque mais dont les Livres du Soir ne parleront sans doute plus. Quand je les regarde, amassés ainsi, tous ces nouveaux livres, je me dis que mon équipe et moi, on ne pourra jamais tout lire et que, sans doute, l’un ou l’autre excellent bouquin restera caché dans cette armoire jusqu’à ce qu’on le sorte pour faire de la place à la nouvelle rentrée. Amertume.