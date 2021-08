Pourquoi la répétition des incendies de forêt menace la biodiversité

Les incendies ne sont pas systématiquement catastrophiques pour les forêts et la biodiversité. Mais par leur ampleur et leur répétition, ils le deviennent.

Tortues d’Hermann, insectes, chauves-souris, reptiles, mais aussi pins, chênes, châtaigniers, oliviers… Les naturalistes ont à peine commencé le bilan des violents incendies qui ont ravagé le massif des Maures, dans le Var français, faisant deux morts et 24 blessés légers. Mais déjà, il s’annonce très lourd. A d’autres échelles, il peut être extrapolé à la Grèce (124.354 hectares brûlés), au sud de l’Italie (146.390 ha), en Espagne (64.269) et au Portugal (23.378). Selon Effis, le système d’information européen sur les feux de forêts, 433.288 hectares ont déjà été ravagés par les flammes sur l’ensemble des pays européens contre une moyenne de 186.516 entre 2008 et 2020.