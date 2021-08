Premiers romans: la traversée de l’adolescence avec Salomé Kiner et Timothée Stanculescu

Quel avenir pour les jeunes filles entre leurs aspirations et la réalité, par quelle porte étroite du présent faut-il passer ? Deux autrices publient, en cette rentrée, des premiers romans qui creusent la question et évitent d’y répondre clairement. La boule de cristal reste illisible, tant mieux, rien n’est écrit à l’avance. Dans Grande Couronne, Salomé Kiner ne propose qu’un bilan provisoire : « Les choses avaient donc bien fini par mal tourner, mais moins mal que prévu dans mes pensées paranoïaques. » Et, dans L’éblouissement des petites filles, Timothée Stanculescu autorise à son héroïne une pensée vers le futur : « Comme j’ai hâte, comme j’ai hâte d’arriver à cet âge où l’on n’est plus trop jeune. »