Ed Sheeran est de retour

On savait que le chanteur anglais aujourd’hui âgé de 30 ans allait amorcer son grand retour. Il y a peu il révélait le titre « Bad Habits » suivi cette semaine de « Visiting Hours ». Deux titres que l’on retrouvera sur le cinquième album du natif d’Halifax, deux ans après son Nº6 Collaborations Project . Toujours aussi jouette, Ed Sheeran renoue avec son amour des symboles mathématiques. L’album, qui sortira le 29 octobre, s’intitulera = (Equals), le quatrième d’une série dont le titre comporte des symboles, après + (Plus) en 2011, x (Multiply) en 2014 et