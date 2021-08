Ed Sheeran est de retour quatre plus tard avec «Equals», un album personnel

On savait que le chanteur anglais aujourd’hui âgé de 30 ans allait amorcer son grand retour. Il y a peu il révélait le titre Bad Habits suivi cette semaine de Visiting Hours. Deux titres que l’on retrouvera sur le cinquième album du natif d’Halifax, deux ans après son Nº6 Collaborations Project . Toujours aussi jouette, Ed Sheeran renoue avec son amour des symboles mathématiques. L’album, qui sortira le 29 octobre, s’intitulera « = » ou Equals, le quatrième d’une série dont le titre comporte des symboles, après + (Plus) en 2011, x (Multiply) en 2014 et