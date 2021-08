Qui est-il? «Je suis un Flamand d’outre-mer d’expression française»

Paul Van Den Bulck, qui est devenu administrateur de la fédération le 5 juin dernier, ne souhaite pas s’exprimer sur sa possible candidature, ni accorder d’interview avant l’élection. Ce qui est sûr, c’est que l’avocat de 56 ans est une « pointure ». Il travaille pour le grand cabinet du Benelux AKD, basé à Bruxelles.

Inscrit aux barreaux de Bruxelles et de Paris, Paul Van den Bulck est spécialisé dans les problématiques liées aux technologies de l’information, aux droits d’auteur, à la protection des données, à la propriété intellectuelle, aux médias et aux divertissements. Il donne également des cours dans plusieurs universités ainsi que des conférences, officie comme médiateur auprès de différents organismes et l’on a déjà vu, aussi, sur le plateau d’« On n’est pas des pigeons », notamment pour parler de l’IPTV.