L’avocat Paul Van den Bulck probable futur président de l’Union belge

Cette élection sera particulière puisque l’ancien Comité Exécutif composé de 23 unités a laissé place à un Conseil d’Administration fort de 10 membres. Ceux-ci sont les seuls à pouvoir être candidats… et les seuls à voter ! Et le grand favori est l’avocat Paul Van den Bulck, membre indépendant. Explications.

En fait, les 10 administrateurs sont répartis en quatre entités : la Pro League (Michel Louwagie de La Gantoise, Bruno Venanzi du Standard, Michael Verschueren d’Anderlecht et Peter Willems de l’OHL), deux représentants des amateurs francophones (le Herstalien Philippe Godin et le Bruxellois Benjamin Vasseur), deux amateurs néerlandophones (Robert Huygens et Marc Van Craen) ainsi que, c’est nouveau depuis le 5 juin, deux indépendants, Pascale Van Damme, vice-présidente d’EMEA VMware&SAB Business et Paul Van den Bulck, avocat dans un grand cabinet bruxellois (AKD).