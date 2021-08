Tour d’Espagne: Magnus Cort Nielsen s’offre la 6e étape de justesse devant Roglic, nouveau leader (vidéo)

Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) a remporté la 6e étape du Tour d’Espagne (WorldTour) jeudi entre Requena et l’Alto de la Montana de Cullera sur 158,3 km. Le Danois, dernier survivant de l’échappée, s’est imposé devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step). Roglic en profite pour reprendre le maillot rouge de leader.

Après un début d’étape animé avec des nombreuses tentatives d’échappées avortées par le peloton, deux coureurs s’extirpaient en tête après 43 km de course avec Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) et Ryan Gibbons (UAE Team Emirates). Partis en contre, Jetse Bol (Burgos-BH), Magnus Cort Nielsen et Bert Jan Lindeman (Qhubeka NextHash) parvenaient à faire la jonction quelques kilomètres plus loin.