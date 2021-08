Une rentrée littéraire verte et aventureuse

379 romans français, dont 75 premiers romans, et 142 romans traduits : voilà 521 fictions à lire pour cette rentrée d’été 2021. Dix de plus que l’année passée.

C’est reparti pour cette spécificité française qu’est la rentrée littéraire. Du 19 août à fin octobre, Electre/Livres Hebdo a comptabilisé 521 romans à paraître. C’est dix de plus que l’année dernière. Et dix de plus consacrés aux premiers romans francophones, ce qui marque une cassure avec 2020, année de confinement, où les éditeurs avaient préféré miser sur les bons vieux chevaux que sur les outsiders. Cette année, les éditeurs ont osé et ont fait confiance à 75 primoromanciers ; on n’atteint pas les 94 premiers romans de 2018 mais c’est une belle avancée.

Plus de 500 romans donc à lire. Davantage même, puisque ces 521 livres ne concernent que la littérature blanche, comme on dit : pas le polar, ni la science-fiction et la fantasy, ni les essais. Les rédactions littéraires ont du papier sur le lutrin…