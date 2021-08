Vers une possible réouverture des discothèques dès le 1er octobre?

Mariages, horeca, boîtes de nuit… Plusieurs secteurs seront suspendus aux lèvres du Comité de concertation qui doit se réunir vendredi à 14h00 au Palais d’Egmont à Bruxelles, afin d’examiner la situation sanitaire et voir quelles mesures sont encore nécessaires pour les prochains mois.

Avant l’été, un plan avait été détaillé, comprenant plusieurs assouplissements devant entrer en vigueur à différentes dates. La dernière phase avait été fixée au 1er septembre. Ils avaient posé comme condition la vaccination de 70 % au moins de la population adulte, un objectif largement dépassé depuis. Selon les dernières données de Sciensano, 81,9 % des personnes âgées de 18 ans et plus bénéficient d’une couverture vaccinale complète et même 67,3 % de la population totale, mineurs d’âge inclus.

Toutefois, les indicateurs épidémiologiques remontent quelque peu depuis plusieurs semaines mais semblent rester sous contrôle.