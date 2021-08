Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 a reperdu le gain de dix séances

Colruyt (48,33) et Elia (107,60) étaient reparties de 0,25 et 0,65 pc à la hausse, UCB (99,30) gagnant 0,26 pc. Galapagos (48,56) avait par contre pris la tête des baisses avec une chute de 5,24 pc, dépassant Aperam (50,52), toujours en baisse de 4,35 pc. AB InBev (50,85) et KBC (69,66) reculaient de 2,92 et 1,97 pc, Ageas (43,30) cédant 1,32 pc. Solvay (112,45) et arGEN-X (267,10) perdaient 2,98 et 0,48 pc, GBL (96,70) et Sofina (379,60) se dépréciant de 2,22 et 2,42 pc, Melexis (95,95) et Umicore (57,00) de 1,84 et 1,79 pc. Proximus (17,39) et Telenet (31,76) restaient négatives de 1,05 et 1,18 pc, Orange Belgium (19,86) gagnant par ailleurs 0,20 pc tandis que bpost (8,31) perdait 1,71 pc.