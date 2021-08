Royal Festival de Spa: «Flash Party», la fête qui nous a tant manqué

Un pianiste, un conteur et une chanteuse : il n’en faut pas plus pour nous faire vivre en un plus d’une heure toutes les fêtes que nous avons manquées durant les mois écoulés. Tout commence par la silhouette d’une jeune femme, de dos, derrière un rideau de scène, interprétant On the Sunny Side of the Street, un vieux titre jazzy lumineux. À l’avant-scène, Maître Jacques, le pianiste qui l’accompagne et un certain Barnabé qui de sa belle voix de basse nous raconte l’histoire d’Éléonore. Elle est jeune, Éléonore, elle aime la vie, tout baigne pour elle et puis boum ! d’un seul coup, une chape de plomb tombe sur la planète. La fête est finie…