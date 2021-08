Addiction au sport : le besoin de prendre sa dose

Le sport est une source de plaisir, de détente et de fierté pour de nombreuses personnes. Pour certains, cela devient même un besoin quotidien. Une addiction, nommée bigorexie, sur laquelle se penchent les psychiatres. Si elle ne présente aucun problème seule, elle pourrait s’associer à d’autres maux plus profonds. « On ne reçoit pas de patients bigorexiques à proprement parler », explique Damien Brevers, professeur de psychologie du sport à l’UCLouvain. « Ce que l’on constate par contre, c’est que certaines personnes se disent addicts au sport mais se servent de l’activité physique pour compenser d’autres problèmes. » Ces problèmes, Florian les connaît bien. Agé de 22 ans, il ne supporte pas de sauter une séance de sport. « Si je rate une séance, elle sera obligatoirement remise au lendemain, avec un surplus », raconte-t-il. « C’est comme une drogue, la sueur, la douleur, plus on en prend plus on en a besoin. » Immobilisé par une blessure en 2016, il explique être tombé dans un autre travers.