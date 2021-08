Université d’été: accompagner l’école aux enjeux de demain

Il est peu dire que l’institution scolaire n’a pas été épargnée ces deux dernières années. Au rythme des fermetures et ouvertures, le covid et ses conséquences n’ont cessé de bousculer l’école. Même si tout le monde espère qu’il en sera différemment cette année, nul n’ose se prononcer avec certitude. Pour Etienne Michel, cette crise sanitaire pousse à la remise en question. « On peut se demander si on ne va pas devoir s’apprêter à vivre dans une logique d’état d’urgence quasi-permanent. » Et pour cause : le dernier rapport du Giec est alarmant face aux conséquences du changement climatique. Les inondations du mois de juillet n’en sont que le dernier exemple en date. Du moins dans nos contrées.