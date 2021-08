Sarah Bovy va disputer ses premières 24 Heures du Mans «Le top 5, ce serait exceptionnel»

Le sourire ravageur, l’enthousiasme communicatif, cela fait une quinzaine d’années que Sarah Bovy parcourt le monde du sport automobile en combinaison ignifugée. Après avoir goûté aux sensations de la monoplace et même piloté des camions en course, la jeune Hutoise s’est spécialisée dans les épreuves d’endurance au volant de GT. À de nombreuses occasions, elle s’est illustrée dans le double tour d’horloge à Francorchamps mais c’est la 1re fois qu’elle s’attaque à ce monument que sont les 24 Heures du Mans. « Fort heureusement, je ne suis pas totalement déboussolée », confie notre compatriote. « En 2018 et 2019, j’ai travaillé sur l’épreuve au sein du service de communication d’un pétrolier français. À cette époque d’avant-Covid, j’ai pu prendre conscience du succès populaire incroyable de cette course (NDLR : près de 240.000 spectateurs) et de son impact médiatique à l’échelle planétaire. Il n’est pas usurpé de dire qu’il s’agit d’une des épreuves les plus réputées au monde avec Indianapolis et le Grand Prix de Monaco. »