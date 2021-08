Le Codeco vise l’obligation vaccinale pour les soignants

Les partenaires du fédéral, des Régions et Communautés se retrouvent ce vendredi après-midi. C’est le Codeco des assouplissements, de la levée des restrictions. Contrainte, quand même : c’est aussi celui de la vaccination obligatoire pour les prestataires de soins. C’est en tout cas ce qu’il ressort du document préparatoire, la « notification », dont nous avons pu prendre connaissance dans son intégralité. Le débat reste ouvert, il aura lieu en Codeco, mais gageons que l’essentiel est dit.

D’emblée, dans sa note, le Codeco passe en revue les données épidémiologiques, de santé publique et celles ayant trait à la vaccination, globalement encourageantes, et conclut : « Dans ce contexte, il est possible de lancer un processus pour mettre fin aux restrictions restantes, préparer la fin de la phase fédérale et garantir la vigilance et la coordination dans une phase post-fédérale. » Tout le reste en découle…