Etienne Michel (Segec): «Un pass sanitaire pour oublier le masque en classe»

Entretien

Alors que Bruxelles vivra la rentrée scolaire avec masque pour tous et en tout temps (sauf pour les élèves du primaire), un vent de liberté soufflera sur les écoles wallonnes et flamandes. Pour mémoire, au sein de ces dernières, les professeurs et les élèves de secondaire, ainsi que les instituteurs de primaire, seront autorisés à laisser tomber le masque en classe. Trois indicateurs justifient cette différence de traitement en défaveur de la capitale : l’augmentation plus rapide des cas, le faible taux de vaccination et la part de tests positifs au retour du Maroc.