Conference League: Anderlecht garde espoir après être passé par toutes les émotions

Malgré une très bonne première période et de nombreuses occasions, Anderlecht n’a pu faire mieux qu’un partage face à Vitesse Arnhem en barrage aller de la Conference League au terme d’un match complètement fou. Menés 2-3, ils ont égalisé via Verschaeren avant que Refaelov ne trouve la barre sur penalty.

Le dicton est éculé mais il se vérifie encore et toujours sur les terrains de foot : il faut profiter de ses moments forts pour marquer. Si Anderlecht est parvenu à le faire à deux reprises via Raman, il aurait dû le faire encore davantage au cours d’une première période où il s’est procuré de nombreuses occasions franches. Si le manque d’efficacité n’avait pas prêté à conséquence au Cercle en championnat, cela n’a pas été la même histoire en Coupe d’Europe. Et ce, même si le Sporting a arraché le partage avant le déplacement aux Pays-Bas.