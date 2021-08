Hendrik Van Crombrugge après le partage d’Anderlecht face à Vitesse: «Il y avait moyen de faire plus»

Ce jeudi soir, le RSC Anderlecht a fait match nul 3-3 contre Vitesse lors du premier match des barrages de la Conference League. Au cours d’une seconde période plutôt inconstante, Anderlecht a concédé deux buts faciles, comme l’a analysé après coup le capitaine et gardien de but Hendrik Van Crombrugge. « Il y avait moyen de faire plus. »

Après une première mi-temps solide, les Bruxellois ont pris une avance méritée de 2-1 à la pause, grâce à deux buts de Raman. « Nous avons concédé un but magnifique. Il est littéralement tombé du ciel. Nous avons été très bons dans ce match. Il n’y avait vraiment pas de quoi s’inquiéter », a déclaré Van Crombrugge.