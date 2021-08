Un milliard d’enfants exposés à de très hauts risques à cause du dérèglement climatique, selon Unicef

Les jeunes vivant en République centrafricaine, au Tchad, au Nigeria, en Guinée et en Guinée Bissau sont les plus exposés à ces dangers.

Selon un rapport publié vendredi par le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef), la crise climatique risque d’exposer un milliard d’enfants à travers le monde à des menaces sanitaires, sécuritaires et impactant leur éducation.

Le rapport, intitulé «La crise climatique est une crise des droits de l’enfant: Présentation de l’Indice des risques climatiques pour les enfants», constitue la première analyse détaillée de ces risques effectuée à travers le prisme de la jeunesse, une population plus sensible aux dérèglements. Les pays y sont classés selon le degré d’exposition des enfants aux chocs climatiques et environnementaux (cyclones, canicules, etc.) et leur degré de vulnérabilité à ces chocs, mesuré en fonction de leur niveau d’accès à des services essentiels.