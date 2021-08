La Pologne savoure la victoire de Rakow sur La Gantoise: «Le plus grand succès de l’histoire du club»

La Gantoise s’est inclinée 1-0 sur la pelouse du Rakow Czestochowa en Pologne pour leur barrage aller de Conference League. Les Buffalos étaient pourtant les plus dangereux sur le terrain, mais ils ont buté sur une équipe ultra-motivée qui a profité d’une erreur pour s’offrir la victoire. En Pologne, la fierté est grande après ce résultat.

« La danse belge », titre le quotidien sportif Przeglad Sportowy. « C’est le plus grand succès de l’histoire de Rakow. » Des propos qui ne sont pas exagérés car Rakow, vice-champion national et vainqueur de la Coupe, accroche là sa première victoire sur la scène européenne. Dans les tours précédents, les quatre rencontres disputées par les Polonais s’étaient soldées par un 0-0 au bout des 90 minutes. Rakow a dû passer par les tirs aux buts au 2e tour et s’est ensuite offert le Rubin Kazan avec un goal en prolongations.