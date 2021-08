A 82 ans, Raoul Cauvin est parti le cœur dans les nuages

Génie autodidacte de la bande dessinée populaire, Raoul Cauvin a créé plus de 400 albums, vendus à 50 millions d’exemplaires. Son canapé de légende a vu naître Cupidon, les Tuniques Bleues, Les femmes en blanc, Les Psy, Pierre Tombal, Sammy et les Gorilles, l’Agent 212, Cédric… Il tirait son inspiration des choses de la vie. Elle l’a quitté à 82 ans.

La fraîcheur d’esprit guérissait chaque jour Raoul Cauvin de l’angoisse de la page blanche. Il y avait en lui le Docteur Raoul des Femmes en blancs, le Sergent Raoul des Tuniques bleues, le Parrain Raoul de Sammy, le Pépé Raoul de Cédric et de tant d’autres antihéros faillibles, simples, drôles comme la vie peut l’être même quand elle s’en va… Raoul Cauvin était un marchand de bonheur, un géant de l’art populaire de la bande dessinée, capable d’écrire quinze scénarios par an, par amitié pour ses innombrables dessinateurs et par fidélité envers ses lecteurs.