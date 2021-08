Osaka sortie au 3e tour par la 76e mondiale à Cincinnati, Tsitsipas passe difficilement en quarts

Naomi Osaka, N.2 mondiale, a subi un inquiétant revers jeudi en étant éliminée dès le 3e tour (huitièmes de finale) du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure, par la modeste Suissesse Jil Teichmann, 76e mondiale.

Celle-ci s’est imposée en plus de deux heures 3-6, 6-3, 6-3 aux dépens de la Japonaise de 23 ans, quadruple vainqueur en Grand Chelem. « Littéralement, je tremble », a confié la Suissesse. « Je savais que j’avais ce niveau et que je pouvais le montrer sur le court ».

« J’ai fait ce que j’étais censée faire » et « dans les 2e et 3e sets, j’étais trop défensive », a estimé de son côté Osaka. « J’ai beaucoup appris de ce match, je vais pouvoir dormir tranquille », a-t-elle aussi relevé. Osaka, tenante du titre de l’US Open et de l’Open d’Australie, s’était déjà inclinée dès le 3e tour aux Jeux olympiques de Tokyo le mois dernier.