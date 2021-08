Une nouvelle espèce de moustique exotique observée en Belgique

Le moustique exotique Culiseta longiareolata a fait surface en Belgique. C’est ce qu’a annoncé l’Institut de médecine tropicale (ITG) d’Anvers vendredi, à l’occasion de la Journée mondiale du moustique (20 août). L’insecte ne présente aucun danger pour l’homme, mais peut être porteur d’agents pathogènes pour les oiseaux, comme le virus du Nil occidental.

Le Culiseta longiareolata est d’ordinaire une espèce que l’on trouve entre les Açores et l’Asie centrale mais, au cours des dix dernières années, il est apparu de plus en plus fréquemment en Europe occidentale et centrale, notamment en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, en Suisse et au Luxembourg. L’équipe de l’ITG qui surveille les espèces de moustiques exotiques via le projet MEMO l’a observé pour la première fois en Belgique entre 2017 et 2019.