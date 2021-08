D1B: Oguchi Onyewu, ancien joueur du Standard, est le nouveau secrétaire général de Virton

Oguchi Onyewu, l’ancienne légende du Standard de Liège, est le nouveau directeur général du Royal Excelsior Virton. Le club l’a annoncé ce vendredi matin.

« Oguchi Onyewu chapeautera l’administration du club ainsi que son comité de direction et, à ce titre, sera l’interlocuteur du Conseil d’Administration. Il sera également en charge de la communication et des relations institutionnelles, notamment avec l’URBSFA et la Pro League », précise le communiqué publié par Virton.

Il apportera par ailleurs son expérience en vue de coordonner la remise en place et le développement d’une école des jeunes et, d’autre part, en apportant toute sa collaboration au directeur sportif Tom Van Den Abbeele et au staff technique.