Trente-six pour cent des entreprises étudient l'e-réputation des candidats (Forem)

Trente-six pour cent des entrepreneurs recherchent des informations sur internet à propos de leurs candidats. C'est ce qui ressort d'une étude menée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Forem) auprès d'entreprises et de jeunes demandeurs d'emploi. L'étude a aussi conclu que sept entreprises sur dix pourraient rejeter une candidature sur base de l'e-réputaiton.

Le Forem a mené son étude auprès de 20.000 demandeurs d'emploi de moins de 25 ans et analysé plus de 1.000 réponses. L'Office wallon a également interrogé 1.4000 entreprises sur leurs habitudes de recrutement.

L'enquête a permis de poser un premier constat clair : les jeunes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux. Facebook est le réseau le plus utilisé tant par les jeunes (85%) que par les entreprises (80%). Derrière, LinkedIn rassemble 55% des jeunes et 38% des entreprises.

Outre cela, l'enquête souligne également que 36% des entreprises recherchent des informations en ligne sur leurs candidats. Nonante-et-un pour cent d'entre elles se tournent en premier lieu sur les réseaux sociaux avant d'utiliser un moteur de recherche (43%). Sur base de ces recherches, 70% des employeurs pourraient potnetiellement rejeter une candidature.