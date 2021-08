MotoGP: Yamaha rompt avec effet immédiat son contrat avec Maverick Vinales

Le Team officiel Yamaha a rompu le contrat de son pilote MotoGP l’Espagnol Maverick Vinales après l’avoir suspendu pour avoir tenté d’endommager le moteur de sa moto lors d’une course, a annoncé l’équipe vendredi. Le contrat portait à l’origine sur la période 2021-2022, puis a été réduit jusqu’à la fin 2021. Officiellement, la décision s’est faite « d’un commun accord ».

Vinales, 26 ans, qui avait signé le 16 août avec Aprilia pour la saison 2022, pourrait rejoindre le team italien plus tôt ou terminer la saison dans une autre équipe. Yamaha doit également chercher un remplaçant à l’Espagnol, champion du monde de Moto3 en 2013, qui avait rejoint le team japonais en 2017. Vinales occupe la 7e place actuelle du championnat du monde de MotoGP où son meilleur classement fut deux 3e places en 2017 et 2019. Il a remporté 8 courses et est monté sur 24 podiums avec Yamaha.