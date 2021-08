Inondations: à Angleur, Benoît Bruneau se bat contre la montre pour rouvrir son école

Reportage

Dans les rues étroites d’Angleur, les monticules de déchets et de meubles cassés témoignent encore, un mois après la catastrophe, de la violence des torrents d’eau et de boues qui ont envahi la petite commune liégeoise les 15 et 16 juillet derniers. Sur la place Andréa Jadoulle, des toilettes et douches mobiles sont toujours à disposition pour les habitants qui ont décidé de ne pas quitter leur maison malgré les dégâts importants. Sur le coup de midi, des bénévoles de la Croix-Rouge font du porte-à-porte pour offrir des sandwiches et des boissons. Les stigmates de cet été d’horreur vont mettre du temps à disparaître.