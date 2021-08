Les sept merveilles de Belgique: «L’Agneau mystique» des frères Van Eyck à Gand

Par sa symbolique, ses qualités picturales et son histoire tourmentée, l’« Agneau mystique » est sans doute l’œuvre la plus connue de notre pays. Et la plus visitée aussi !

Dans le choix de ces sept merveilles, il y a des trésors méconnus, peu fréquentés. Il y a des incontournables (Bruegel, Rubens, Memling), et puis il y a la star. Celle qui ne s’approche qu’en prenant bien soigneusement rendez-vous. L’Agneau mystique de Gand attire, chaque année, 2 millions de visiteurs. Le prix d’entrée s’en ressent et, contrairement à d’autres merveilles de notre série, il n’a plus besoin de publicité. Notre photographe s’est même fait remballer. Il y a des caprices que seules les stars peuvent se permettre. Et le retable et ses 18 panneaux des frères Van Eyck en font incontestablement partie !