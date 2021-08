Oslo: un soir, autour de l’opéra

Le soir, l’opéra d’Oslo attire jeunes et moins jeunes, qui grimpent sur ses flancs pour admirer ce coin de ville, près de la gare centrale. Piétons, trottinettes et vélos se partagent les rues et trottoirs de la capitale où les voitures se font totalement voler la vedette par les transports en commun.

La douceur de vivre se hume dès le pied posé dans le centre-ville, en cette agréable soirée du mois d’août. Des passants s’essaient à la danse au pied de l’opéra. D’autres dînent au bord de l’eau, sur une terrasse-pergola squattée par des food-trucks. Certains préfèrent se laisser charmer par le soleil qui descend lentement sur les toits. Tout est calme. Lumineux. Apaisant.

Joli soir d’été à Oslo…