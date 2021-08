Teddy Teuma: «L’Union mérite sa place et ses points»

Véritable baromètre au milieu du jeu, Teddy Teuma réalise des prestations de haut vol depuis l’entame de la compétition, comme s’il connaissait déjà la D1A comme sa poche. Et pourtant, il découvre l’élite du football pour la première fois de sa carrière, à 27 ans. Un parcours qui a commencé au quatrième échelon français.

Teddy, vous goûtez au plus haut niveau pour la toute première fois de votre carrière. Que de chemin parcouru depuis vos débuts au FC Hyères !

Exactement. À l’âge de 16 ans, j’y ai débuté, en Nationale 2. J’y ai fait trois saisons et c’est à 21 ans que j’ai pu enfin aller un niveau plus haut, en Nationale 1.

Vous avez alors débarqué à Boulogne-sur-Mer.

J’y suis resté deux saisons puis le Red Star est venu vers moi. Il venait de descendre de Ligue 2 en N1 mais gardait son statut professionnel. Du coup, il me proposait un contrat pro. J’ai accepté et l’histoire fut belle car nous avons été champions et sommes remontés en Ligue 2.