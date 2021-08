Premier League: Liverpool rendra hommage à la 97e victime d’Hillsborough

Le club de la Mersey rendra hommage à Andrew Dervine, décéde au mois de juillet des suites des graves blessures qu’il avait subies il y a 32 ans lors de la catastrophe d’Hillsborough. Sa famille lui avait rendu hommage le 27 juillet, lui qui avait survécu à la tragédie survenue 32 ans plus tôt.

Le collectif « Justice for the 96 » a dû tristement accueillir Andrew Dervine et porter son compteur à 97. La ville de Liverpool a également renommé sa « 96 Avenue » en « 97 Avenue ». À Anfield, les Reds tiendront une minute de silence. Le Kop déploiera également un hommage sous forme de mosaîque, qui fera apparaître la « flamme éternelle » avec le nombre 97.