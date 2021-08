Comité de concertation: la conférence de presse aura lieu à 18h

Mariages, horeca, boîtes de nuit… Plusieurs secteurs attendent les décisions du Comité de concertation qui s’est réuni ce vendredi dès 14 heures au Palais d’Egmont à Bruxelles, afin d’examiner la situation sanitaire et voir quelles mesures sont encore nécessaires pour les prochains mois.

La dernière phase du plan été, fixée au 1er septembre, comprenait notamment la levée des restrictions pour les activités de jeunesse, les cultes, les mariages et les enterrements. Si la condition de 70 % de la population adulte vaccinée est remplie, les indicateurs épidémiologiques remontent depuis plusieurs semaines, même s’ils restent sous contrôle. Bruxelles et la Wallonie sont également désormais colorées de rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). La Flandre reste, elle, en orange. Des mesures différenciées selon la situation sanitaire dans les Régions du pays ne sont pas à exclure.