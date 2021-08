Pénurie de puces: nouvelles baisses de production chez Volkswagen

La plus grande usine du groupe, le site historique à Wolfsburg, "ne peut reprendre que de manière limitée après les congés annuels et doit à nouveau adapter son fonctionnement à la situation d'approvisionnement" en puces qui "restera volatile et tendue au troisième trimestre" a expliqué un porte-parole.

La semaine du 23 août, seule l'équipe du matin y produira des véhicules tandis que les autres seront au chômage partiel.

Chez la filiale Audi, très rentable, la reprise de production sera décalée d'une semaine dans deux usines allemandes.

De nouvelles hausses des contaminations de Covid-19, "notamment en Malaisie", entraînent "de nouvelles fermetures d'usines chez d'importants producteurs", ajoute-t-il dans un communiqué transmis à l'AFP.

Volkswagen compte toutefois "rattraper les retards de production au deuxième semestre".

Le patron Herbert Diess avait indiqué fin juillet qu'un "nombre à six chiffres", soit au moins 100.000 voitures, ne pouvaient pas être fabriquées en raison de la pénurie.