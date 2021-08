Horeca, vaccination obligatoire, boîtes de nuit… Voici les décisions du Codeco

Un nouveau Codeco a eu lieu, voici les mesures qui ont été confirmées lors de la conférence de presse. Il faut d’abord bien préciser que la plupart de ces mesures ne s’appliquent pas à Bruxelles où l’on garde (pour l’essentiel) la situation actuelle vu les chiffres inquiétants de l’épidémie dans la capitale.

À partir du 1er septembre, en Wallonie et Flandre, il n’y aura plus de restrictions dans l’horeca (heures de fermeture, nombre de personnes par table, interdiction du service au bar) à l’exception du port du masque pour le personnel et lors des déplacements à l’intérieur. Le masque reste aussi obligatoire dans les magasins et les centres commerciaux, les salles de conférences, les auditoires et les lieux de culte. Même topo pour les bibliothèques, les marchés, certaines rues commerçantes, les brocantes ou les foires en fonction des décisions des autorités compétentes. Pas question non plus d’enlever le masque dans les transports en commun et les gares.