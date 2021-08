Inquiétude pour Kevin De Bruyne: il est absent de l’entraînement de Manchester City à 6 jours de la liste des Diables

L’Etihad Stadium de Manchester sera plein pour la première fois depuis presque deux ans ce week-end, lorsque les Citizens accueilleront leurs supporters pour leur premier match à domicile de la nouvelle saison. Pep Guardiola a fait le point sur la condition physique de Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan avant le choc contre Norwich de samedi après-midi.

Les problèmes de condition physique et les blessures ont sérieusement entravé la préparation des Blues au début de la nouvelle campagne, avec un certain nombre de stars de l’équipe première absentes du onze de départ lors des récentes défaites de City contre Leicester en Supercoupe et Tottenham pour le match d’ouverture du championnat.