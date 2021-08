Zinho Vanheusden au révélateur de la Serie A

Silenzio stampa pour Zinho Vanheusden. Hormis les formules de politesse d’usage lors de l’officialisation de sa location au Genoa par le biais de ses réseaux sociaux à destination des supporters (« Je suis heureux de commencer cette nouvelle aventure avec le plus vieux club d’Italie. Porter ce maillot est un honneur et je donnerai le meilleur de moi-même pour ces couleurs »), le défenseur belge se tait dans toutes les langues, préférant visiblement conserver son influx avant l’entame de la saison. Et surtout se faire discret, lui qui est de retour dans la Botte après trois saisons au Standard, avec qui il a disputé 76 rencontres (4 buts).