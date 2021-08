Les Journées du Patrimoine, un nom trop sexiste pour Bruxelles

Les Journées du Patrimoine dans la capitale ont été renommées Heritage Days : le terme patrimoine serait devenu obsolète et pas assez inclusif. De quoi relancer le débat sur le sexisme de la langue française, et l’utilisation de l’anglais dans la capitale.

C’est au nom d’ «une nouvelle dynamique plus inclusive et élargie» que Pascal Smet a banni le français «patrimoine» au bénéfice de l’anglais «heritage». - Dominique Duchesnes.

A Bruxelles, ne dites plus « Journées du Patrimoine » mais « Heritage Days ». Le secrétaire d’État bruxellois en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine, Pascal Smet (one brussels) a rebaptisé le nom de cet événement, prévu les 18 et 19 septembre, « pour une nouvelle dynamique plus inclusive et élargie ». Dans une brochure reprenant les détails du programme, le changement de nom est motivé par le fait que le mot « patrimoine » provient du latin patrimonium, qui signifie littéralement « héritage du père ».

Le terme est, selon l’explication donnée, devenu « obsolète » car il fait référence à une époque « où la femme était écartée de tout le processus de transmission de richesse et rendue financièrement dépendante de l’homme. » En néerlandais, l’appellation « Open Monumentendagen » disparaît également, trop imprécise alors que ces journées ne se limitent pas exclusivement aux monuments.