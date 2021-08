Vuelta: l’Australien Storer gagne la 7e étape au sommet du Purto de Llacuna, Roglic reste en rouge

Michael Storer a remporté la 7e étape du Tour d’Espagne cycliste, vendredi.

Le jeune Australien, 24 ans, s’est imposé au terme d’un parcours montagneux de 152 km tracé entre Gandia et le Balcon de Alicante et qui comprenait pas moins de six ascensions dont la finale de première catégorie le Puerto de Llacuna (9,4 km en 6,2 %).

C’est la 3e victoire de la carrière de Michael Storer après le classement général et une étape du Tour de l’Ain. L’Espagnol Carlos Verona (Movistar), 2e à 21 secondes et le Russe Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), 3e à 59 secondes, complètent le podium du jour.

Steff Cras (Lotto Soudal), premier Belge termine 9e à 2:17 de Storer

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) est arrivé avec le début du peloton à 3:33 pour conserver son maillot rouge de leader avec 8 secondes d’avance sur l’Autrichien Felix Felix Grosschartner (BORA-Hansgrohe), 7e de cette 7e étape.