Bourse de Bruxelles - Léger rebond européen dans le sillage de Wall Street

Wall Street repartant à la hausse vendredi à l'ouverture, le BEL 20 et ses voisins européens pouvaient effacer leurs pertes matinales. Notre indice de référence regagnait finalement 0,10 pc à 4.277,34 points avec 13 de ses éléments dans le vert. Galapagos (47,56) emmenait toujours les baisses en chutant de 2,06 pc, Solvay (111,40) et UCB (99,02) ayant ramené leurs pertes à 0,93 et 0,28 pc alors que arGEN-X (268,00) repassait de 0,71 pc dans le vert.

Aperam (50,62) était finalement en hausse de 0,20 pc, Umicore (56,16) reculant toujours de 1,47 pc pour une baisse de 1,06 pc compte tenu de son détachement de coupon. AB InBev (51,31) et KBC (70,04) regagnaient 0,90 et 0,55 pc alors que Ageas (43,05) restait négative de 0,58 pc. Proximus (17,42) et Telenet (32,02) confirmaient des plus-values de 0,20 et 0,82 pc, Orange Belgium (19,80) et Bpost (8,23) terminant par ailleurs en recul de 0,30 et 0,90 pc. Elia (106,80) perdait 0,74 pc alors que Melexis (96,50) et Sofina (382,80) avaient viré de 0,57 et 0,84 pc à la hausse.

Bekaert (38,76) avait porté sa perte à 2,5 pc alors que D'Ieteren (132,80) remontait de 0,1 pc, Econocom (3,45) et Shurgard (51,90) s'appréciant de 1 et 2,4 pc, Lotus Bakeries (5.500,00) de 3,6 pc. Biocartis (4,03) et Fagron (18,76) valaient 1,6 et 1,8 pc de plus que la veille, Nyxoah (24,90) rebondissant de 3,3 pc après sa chute de 8,4 pc de jeudi.