Bergen: le charme du vieux quartier de bois

Par Martine Dubuisson et Ma.D.

L’ancienne capitale et deuxième ville du pays, sur la côte, est un incontournable. Ancienne cité hanséatique, Bergen a remarquablement conservé son vieux quartier portuaire des marchands de la Hanse, fait de ruelles étroites et de maisons en bois aux couleurs rouge, jaune, brune, qui invite à la déambulation. Plusieurs fois dévasté par le feu, « Bryggen », comme s’appelle ce quartier, a chaque fois été reconstruit fidèlement, même si les boutiques et artisans remplacent aujourd’hui les entrepôts d’autrefois.

Bergen est aussi le point de départ de croisières vers le nord. C’est là que nous embarquons sur le ferry Hurtigruten.