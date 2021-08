Inondations: à 10 jours de la rentrée scolaire, l’incertitude plane pour une dizaine d’implantations

Mi-juillet, les inondations frappaient le sud du pays. Les communes de la vallée de la Vesdre étaient les principales concernées. A côté des habitations, les implantations scolaires n’étaient pas en reste. Les pouvoirs organisateurs craignaient le pire pour la rentrée scolaire de septembre. A une dizaine de jours de la date fatidique, quelle est la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Depuis le 15 août, l’administration de l’enseignement fait des pieds et des mains pour obtenir un cadastre de la situation. « C’est loin d’être chose facile », nous dit-on à plusieurs reprises sur le terrain. Et pour cause : les établissements grandement sinistrés voire détruits ont d’autres chats à fouetter que de répondre aux mails de leur PO. Certains n’ont tout simplement pas accès à leur boîte mail. « Les chiffres sont donc à prendre avec précaution. »