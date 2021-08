Port du masque: ce qui change

Dans les lieux très fréquentés comme les rues commerçantes, les marchés et les foires, le port du masque reste également obligatoire.

Un nouveau Codeco a eu lieu ce vendredi. Les assouplissements sont multiples sauf à Bruxelles où rien ne bouge pour l’instant. Il a notamment été question de rediscuter le port du masque dans les espaces publics.

D’après le communiqué officiel du Comité de concertation, le port du masque reste obligatoire pour toute une série de situations. C’est le cas « dans les transports en commun et les gares, dans les magasins et les centres commerciaux, lors des déplacements dans les établissements horeca, dans les salles de conférences, les foires commerciales, les auditoriums, les lieux de culte, les palais de justice, les bibliothèques et lors de manifestations ».

