Finse: ses randonnées, son glacier

Retour dans le « Bergensbannen » pour une heure, jusque Finse. Ce mini-hameau au bord du lac Finsevatnet est le point culminant de la ligne ferroviaire, à 1.222 mètres. Il est aussi le point de départ de magnifiques balades à vélos et randonnées. Notamment celle qui permet d’atteindre le glacier Hardangerjøkulen au loin, puis de l’arpenter en cordée et crampons aux bottines. La balade est superbe, et classée pas trop difficile par les Norvégiens. Comptez tout de même la journée, de 11 heures à 18 heures, dont une heure et demie sur le glacier, pour les moins habitués au trekking.