Afghanistan: ces femmes journalistes qui refusent de se censurer face aux talibans

De nombreuses femmes journalistes afghanes continuent de faire face aux talibans. Le paysage médiatique a bien changé depuis leur dernière prise de pouvoir, il y a plus de vingt ans. Témoignages.

L’image a fait forte impression sur les réseaux sociaux. Elle se passe mardi dernier à Kaboul, on y voit une journaliste interroger des talibans. Son visage est découvert et quelques mèches de cheveux s’échappent de son foulard. Pas exactement le code vestimentaire prescrit par les fondamentalistes, qui ont recouvert de peinture noire toutes les affiches publicitaires de figures dévoilées et souriantes de femmes dans les rues de Kaboul.

La jeune femme qui fait face ce jour-là aux talibans s’appelle Sakina Amiri. Elle travaille pour le journal d’investigation Etilaatroz, connu pour ses enquêtes sur la corruption des élites afghanes.