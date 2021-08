Arsenal – Chelsea: un choc anglais à l’accent… anderlechtois

Joueurs prédestinés, ils ont rapidement franchi la Manche : Romelu Lukaku, à 18 ans pour rejoindre Chelsea une première fois en 2011, et Albert Sambi Lokonga, à 21 pour épouser la cause d’Arsenal cet été. Le parallèle s’arrête cependant là : l’attaquant débarquait dans une équipe « faite » qui d’ailleurs remporterait la Ligue des champions 9 mois plus tard, tandis que le médian arrive dans une équipe en (re)construction permanente. Lukaku revient en Premier League dans un collectif bien huilé dont précisément son profil était la pièce manquante pour le rapprocher encore plus de la perfection – lisez le titre national – s’il est vrai que la saison passée le meilleur buteur du club fut Jorginho avec 7 buts, tous inscrits sur penalty.