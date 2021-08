L’impressionnant cortège des Ultras Inferno pour leur retour au stade avant Standard-Ostende (vidéo)

La joute de ce vendredi opposant le Standard à Ostende marque un petit événement : après plus d’un an et demi de restrictions sanitaires, les abonnés du club liégeois sont de retour au grand complet ce soir !

Il y a de l’ambiance ce vendredi soir à Sclessin. En cause, le retour tant attendu des 20.000 abonnés au stade Maurice Dufrasne. Depuis plus d’un an et demi, ceux-ci n’avaient plus l’occasion d’aller supporter tous ensemble leur club de cœur, à cause des mesures sanitaires en vigueur. Mais, face à Ostende, ils sont bien de retour avec, tout de même, quelques règles à respecter et un grand dispositif de sécurité pour entrer dans l’enceinte du stade. Et, pour fêter cet événement comme il se doit, ils ont décidé de mettre les petits plats dans les grands.

En effet, le célèbre groupe des Ultras Inferno 1996 a organisé un grand cortège aux abords du stade. L’occasion pour les fans liégeois de « rentrer tous ensemble au stade, avant de le faire vibrer pendant plus de 90 minutes ».